Księżniczka Charlotte nie kryła emocji. Ten obrazek robi furorę w sieci

Jednak jej inne zachowanie z tamtego wydarzenia zrobiło większą furorę w sieci. Charlotte wraz z rodzicami udała się także do placówki SportsAid House - organizacji charytatywnej, wspierającej wschodzące talenty sportowe. Kilka kobiet będących na trybunach poprosiło księcia Williama o zdjęcie. Tak się składa, że fotograf uchwycił także minę księżniczki, która w bardzo wymowny sposób spojrzała na to, co robił jej ojcec z fankami.