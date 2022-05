Księżniczka Charlotte pojawi się w telewizji. Przed nią wyjątkowe wyzwanie

Przypomnijmy, że 2 maja Charlotte skończyła 7 lat. Od urodzenia nosi tytuł szlachecki księżnej Cambridge. Od 2019 r. uczęszcza do Thomas’s Battersea School w Londynie i co jakiś czas towarzyszy rodzicom w oficjalnych wizytach zagranicznych. W 2016 r. poleciała z nimi do Kanady w ramach podróży dyplomatycznej. A w 2017 r. odwiedziła Polskę i Niemcy.