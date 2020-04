Księżniczka Haya z ważnym przesłaniem. Pisze o kryzysie związanym z pandemią

Księżniczka Haya zaistniała na pierwszych stronach tabloidów i portali plotkarskich za sprawą szokujących kulisów życia prywatnego. Ucieczka od męża szejka z Dubaju do Wielkiej Brytanii stała się przedmiotem zainteresowania międzynarodowej prasy. Historia księżniczki dobitnie pokazała, że życie u boku szejka to wcale nie jest bajka, a za zamkniętymi drzwiami potrafi rozgrywać się prawdziwy dramat .

Ważny jest też sam fakt, że Haya wstąpiła na drogę sądową przeciwko szejkowi . Haya uzyskała "non-molestation order" - to zapis w prawie brytyjskim, z którego najczęściej korzystają ofiary przemocy domowej. Według tego zapisu osoba podejrzana o stosowanie przemocy nie może zbliżać się ani kontaktować z ofiarą.

Prawnicy księżniczki wystąpili też o coś, co w brytyjskim prawie nazywa się "forced marriage protection order". Chodzi o to, żeby ochronić dzieci, które mogły być przez szejka zmuszone do zaaranżowanego małżeństwa.