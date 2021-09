Kuba Sienkiewicz o słynnych dzieciach: czerpię z ich doświadczenia

Kuba Sienkiewicz nie osiada na laurach, jeśli chodzi o muzykę. Wciąż koncertuje i tworzy z Elektrycznymi Gitarami, ale to nie wszystko. Jak zapowiada, planuje niebawem wydanie solowej płyty. Mimo to pod względem popularności i sympatii fanów, o kilka długości wyprzedzają go dzieci: Kasia i Jacek, tworzący zespół Kwiat Jabłoni. - Muzyka elektroniczno-akustyczna, jaką wykonują, to obszar moich zainteresowań - mówi muzyk o zdolnych pociechach. Czy dziś są dla niego inspiracją, czy sami wracają po rady do doświadczonego w branży taty? Posłuchajcie!