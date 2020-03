Kuba Sienkiewicz przyjmuje pacjentów w dobie pandemii. Powiedział, jak wygląda teraz jego praca

Kuba Sienkiewicz jest znany tysiącom słuchaczy z przebojów tj. "Jestem z miasta", "Dzieci" czy "Co ty tutaj robisz". Jednak na co dzień pacjenci przychodni przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie kojarzą go z zupełnie innej roli. Jako neurolog przyjmuje tam pacjentów.