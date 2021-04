Kuba Sienkiewicz trafił do szpitala po szczepieniu. Ciężko przeszedł koronawirusa

Kuba Sienkiewicz to jeden z najbardziej znanych polskich muzyków. Lider Elektrycznych Gitar stworzył takie przeboje jak "Co ty tutaj robisz" czy "Jestem z miasta", które znają niemal wszyscy. Nie wszyscy wiedzą, że na co dzień jest też lekarzem neurologiem. Pracuje w przychodni Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę. Sienkiewicz dołączył ostatnio do sporego już grona znanych osób, które przeszły koronawirusa.