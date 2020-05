Kuba Strzyczkowski dla WP: mi też zmieniano tematy audycji

Kuba Strzyczkowski, od kilku godzin nowy dyrektor radiowej Trójki, mówi WP: - To, co się stało wokół rozgłośni to wielka nauczka dla wszystkich, żeby po nocy nie wysyłali sms-ów.

Kuba Strzyczkowski, nowy dyrektor radiowej Trójki (East News)