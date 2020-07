Wojewódzki ironicznie o wyborach. Padły wulgarne słowa

"Jestem za Polską, w której nikt się nie będzie szczepił na cokolwiek, bo nie. Jestem za Polską, w której LGBT powinno być rozwiązane i wyleczone. Albo odwrotnie. (...) Jestem za Polską, w której premier odwołuje wszystkie choroby, a jak trzeba będzie to nawet Kazika z Listy Przebojów. (...) Jestem za Polską, w której prezydent może mówić sobie to co chce, a nie to co wie. Jestem za Polską, która nie będzie miała żadnej granicy z Niemcami, bo przyjadą i nam wybiorą prezydenta. Jestem za Polską, w której edukacja seksualna powinna być karana śmiercią albo nawet jeszcze czymś bardziej dotkliwym. (...) Jestem za Polską, w której Joachim Brudziński wygrywa Top Model, bo wtedy Polska będzie najpiękniejsza. Jestem za Polską, w której masturbacji będą uczone tylko dzieci tych z Platformy Obywatelskiej. Aaaa i Biedroń. Choć on to pewnie już umie. Generalnie jestem za Polską, której połowa nie powinna ukrywać, że ma ochotę przypier...ć tej drugiej. Dlatego idę głosować!" - napisał w obszernym poście na Facebooku.