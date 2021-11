Kuba Wojewódzki nago w wannie. "Pierwszy milion trzeba wyprać"

Pomimo upływu lat Kuba Wojewódzki wciąż utrzymuje wysoką pozycję, co pozwala mu na nie tylko dobre kontrakty reklamowe, ale także zarabianie na Instagramie. Nic więc dziwnego, że zarówno w mediach społecznościowych, jak i w swoim show wielokrotnie chwalił się, że stać go na wystawne życie. Kupowanie luksusowych aut czy drogie wakacje to dla niego żaden problem.