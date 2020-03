Kuba Wojewódzki nagrywa kolejne odcinki swojego show. Użył ciekawego porównania

Kuba Wojewódzki ze względu na pandemię koronawirusa musiał dostosować się do nowych wytycznych pracy w TVN. Stacja wprowadziła rotacyjny system pracy - 3 dni pracy pod rząd, a następnie 3 dni przerwy. Ta zasada jednak nie obowiązuje dziennikarza, który realizuje tylko jedno nagranie tygodniowo. Za to, tak jak we wszystkich programach rozrywkowych z udziałem gości, musiał tymczasowo pożegnać się z publicznością.