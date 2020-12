Pochwalił się nowym autem. Nietypowy wybór

Instagramowy profil Kuby Wojewódzkiego, podobnie jak wielu innych gwiazd polskiego show-biznesu, coraz częściej przypomina słup reklamowy. Król TVN niedawno promował erotyczną bieliznę dla kobiet w towarzystwie atrakcyjnej modelki, wcześniej nakładki wybielające zęby, a teraz promuje jedną z sieci stacji benzynowych. Robi to jak zwykle z rozmachem i z typowym dla siebie poczuciem humoru. Ostatnio, "przy okazji" tankowania, gospodarz popularnego talk-show TVN opublikował na Instagramie swoje zdjęcia w efektownym aucie. Zabytkowy kabriolet Cadillac w kolorze głębokiej, butelkowej zieleni zrobił na fanach wrażenie.

I choć Kuba Wojewódzki zażartował, że to odpowiedź na kryzys wieku średniego, fani nie szczędzili mu złośliwości, podkreślając, że ten czas, dobijający sześćdziesiątki dziennikarz, ma już dawno za sobą.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

"Nie przesadzaj, też wiem, co to znaczy brak dachu nad głową" - odpisał, nawiązując do niezadaszonej wersji luksusowego, amerykańskiego auta.