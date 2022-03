Kuba Wojewódzki odpowiedział na krytykę. Puściły mu nerwy

Jeszcze przed emisją programu Wojewódzki zachęcał fanów na Facebooku do obejrzenia jego rozmowy z Kapelą. Wpis zebrał ponad 800 komentarzy. Gwiazdor TVN-u rzadko odpisuje internautom, ale tym razem zrobił wyjątek. Skłoniły go do tego słowa jednej z osób, która napisała wprost, że nie zamierza oglądać show, bo jego magia "gdzieś odpłynęła". Mężczyzna przyznał, że był z Wojewódzkim od początku, ale to już przeszłość.