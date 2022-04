Kuba Wojewódzki płakał po Smoleńsku. "Byłem w traumie"

Na InstaStory Wojewódzkiego pojawił się odnośnik do głośnego wywiadu, którego udzielił w 2018 r. W rozmowie z Januszem Schwertnerem z Onetu opowiadał głównie o swojej książce, w której poruszył wątek katastrofy smoleńskiej. I choć nigdy nie było mu po drodze z Lechem Kaczyńskim i rządem PiS, to tragedia doprowadziła go do skrajnych emocji.