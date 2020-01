Kuba Wojewódzki płynie na Jamajkę. "Proszę nie oczekiwać ode mnie sensownych relacji"

Kuba Wojewódzki spędza przełom 2019 i 2020 r. w Ameryce Środkowej. Właśnie udał się na Jamajkę.

Święta i początek nowego roku to dla Kuby Wojewódzkiego okazja do odpoczynku. Wakacje postanowił spędzić po drugiej stronie kuli ziemskiej. Wybrał się do Ameryki Środkowej. Urlop zaczął na Barbados, później odwiedził Martynikę, sylwestra spędził w Saint Lucii, a teraz udaje się na Jamajkę.