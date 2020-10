Kuba Wojewódzki śmieje się z koronasceptyków. Naraził się niektórym fanom

Kuba Wojewódzki zdobył popularność jako samozwańczy król TVN-u, na którego antenie prowadzi swój talk show . Ale to nie jedyne źródło utrzymania dziennikarza. Oprócz tego reklamuje sporo marek na swoich profilach w mediach społecznościowych oraz jest współwłaścicielem sieci restauracji. Wciąż jednak nie rezygnuje z innego rodzaju aktywności dziennikarskiej. Obecnie współprowadzi audycję w Newonce.radio oraz pisze felietony do "Polityki".

Kuba Wojewódzki znany jest z kontrowersyjnego poczucia humoru. Tym razem gwiazdor TVN w szyderczy sposób wyśmiewa ludzi, którzy nie wierzą w pandemię koronawirusa . "Nie ma żadnej epidemii. Dziękuję wszystkim koronasceptykom. Dzięki Wam czuję, że nie zmarnowałem czasu w podstawówce" – napisał Wojewódzki, dodając do postu zdjęcie z planu zdjęciowego swojego show w maseczce ochronnej.

Takie podejście do sprawy nie spodobało się jednak niektórym fanom dziennikarza. "Jesteś osobą publiczną, więc dobrze ci płacą za promowanie pandemii, nawet nie mógłbyś myśleć inaczej, bo by było mniej kasy w portfelu" – skomentował jeden z użytkowników Instagrama. "Myślałem, że Kuba to jeden z nielicznych ogarniętych celebrytów, a się przeliczyłem. Kolejny covicelebryta" – czytamy dalej.