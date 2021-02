Kuczyńska w reklamie bielizny. Pokazuje, jak naprawdę wygląda kobieta po ciąży

Julia Kuczyńska 10 września 2020 r. urodziła swoje pierwsze dziecko . Blogerka nie powiedziała o tym natychmiast. O tym, że słynna Maff została mamą, jej fani dowiedzieli się dopiero niemal tydzień później. Blogerka stara się chronić prywatność swoją i swojej pociechy. Ale ponieważ jej zawód polega nie tylko na pokazywaniu w sieci ubrań, ale też migawek z życia prywatnego, nie zawsze jest to możliwe. Kuczyńska niezbyt często udostępnia zdjęcia z synkiem, za to chętnie chwali się pociążową sylwetką .

Maff po porodzie bardzo szybko wróciła do dawnej sylwetki, jednak nie ukrywa, że ciąża zmieniła jej ciało. Brzuch blogerki modowej nie jest już tak jędrny jak wcześniej. Ale Kuczyńskiej to absolutnie nie przeszkadza.

Wygląd ciała po ciąży nie jest dla 33-latki źródłem kompleksów. Na najnowszych zdjęciach, do których Julia pozowała ubrana tylko w bieliznę, widać jej brzuch ze wszystkimi niedoskonałościami.

Fanki natychmiast to doceniły. "Super, że nie zakłamujesz tego, jak ciało wygląda po ciąży u przeciętnej 30-latki. Ja też raczej szybko wróciłam do formy, ale to nie znaczy, że ciało jest perfekcyjne jak wcześniej, fajnie, że nie ma tu ani odrobiny iluzji", "Super zdjęcia, prawdziwe, a wciąż bardzo sexy" - czytamy w komentarzach.