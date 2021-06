Grzesiowski ostro o oświadczeniu Kultu. "Ktoś sobie to wymyślił"

Muzycy zespołu Kult opublikowali post - czytamy w nim, że nie wezmą udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni. "Apartheidowi mówimy zdecydowanie nie. Chcemy łączyć, na nie dzielić" - piszą. Gość programu "Newsroom WP" Paweł Grzesiowski ostro skomentował oświadczenie. - Nikt nigdy nie myślał o organizacji koncertów tylko dla zaszczepionych. Ktoś sobie to wymyślił i wobec tej wymyślonej rzeczywistości reaguje - zżyma się Grzesiowski. Lekarz skomentował też "niefortunne" porównanie, jakie pojawiło się w odezwie Kultu. - Myślę, że ktoś, kto wie, czym był Apartheid, nigdy by tego słowa nie użył wobec tej sytuacji. […] Myślę, że każdy przy zdrowych zmysłach nie życzy sobie, aby jego widownia chorowała - tłumaczy Grzesiowski. Do poniedziałkowego popołudnia post Kultu polubiono 41 tys. razy i 14 tys. razy udostępniono.