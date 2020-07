Kultowe seriale i ich najlepsze momenty. Widzieliście je wszystkie?

Opowieści zmieniają wszystko! Wiele z nich doczekało się miana kultowych. Przeglądamy wspólnie serialowe tytuły oraz ich najlepsze (naszym zdaniem) momenty. Jeżeli znacie przynajmniej połowę z nich, możecie uznać się za prawdziwych serialomaniaków.

Najlepiej napisany serial wszech czasów

W 2013 r. Amerykańska Gildia Scenarzystów wybrała 101 najlepiej napisanych seriali wszech czasów. Na szczycie tej listy znalazła się "Rodzina Soprano".

Ta kultowa produkcja HBO miała swoją premierę ponad 20 lat temu i na zawsze zmieniła oblicze telewizji. Przez wiele osób uważana jest za jeden z najlepszych seriali w historii. Przedstawia historię Amerykanina włoskiego pochodzenia - Tony’ego Soprano, który jest szefem miejscowej mafii. Gdy kłopoty w "pracy" i w domu zdają się go przerastać, zwraca się o pomoc do psychiatry. Narracja prowadzona podczas wizyt u terapeutki, której przecież nie może powiedzieć całej prawdy o swoim życiu, jest świetnym dopełnieniem genialnych scen rodem z kina gangsterskiego.

A jeden z najlepszych momentów? Miał miejsce w ostatnim epizodzie czwartego sezonu - "Whitecaps". Nie ma nic wspólnego ze strzelaninami i rozlewem krwi. Zostajemy za to wrzuceni w sam środek długiej i zażartej kłótni głównego bohatera z żoną. Świetna gra aktorska, iskry w powietrzu i dramat kochających się trudną miłością ludzi. Trudno było oderwać wzrok.

Dozgonna przyjaźń i poszukiwanie miłości w miejskiej dżungli

O ile panom możemy jeszcze jakoś wybaczyć stwierdzenie, że nie oglądali "Seksu w wielkim mieście", o tyle dla wszystkich kobiet powinna być to pozycja obowiązkowa. Historia rozpoczynająca się w latach 90. do dziś jest niezwykle aktualna. Otwarcie mówi o seksie, relacjach damsko-męskich i podążaniu za miłością oraz pragnieniami - jednak zawsze w zgodzie ze sobą. Serial przełamał wiele tabu i nic dziwnego, że stał się kultowy.

A kto oglądał, ten na pewno pamięta drugi odcinek czwartego sezonu ("The Real Me"). A było tak: Carrie zostaje zaproszona do udziału w pokazie mody. Ma wystąpić jako modelka obok takich sław jak Heidi Klum. Spełnienie marzeń? Ale pod warunkiem, że tuż po wejściu na catwalk nie zaliczasz upadku na samym środku wybiegu. Carrie jednak, zamiast uciec zawstydzona, podnosi się i godnie prezentuje kreację. Tym wyczynem udowadnia, że porażki są integralną częścią życia. Padłaś? Powstań, popraw koronę i zasuwaj!

Podróż do fantastycznej krainy

Aż ciężko uwierzyć, że kultowa "Gra o tron" jest z nami już blisko dekadę. Akcja serialu rozgrywa się na fikcyjnym kontynencie Westeros, na którym znajduje się Siedem Królestw. Już od pierwszych scen zostajemy wrzuceni do świata, gdzie intrygom, podstępom, walce o władzę, brutalności i namiętnościom nie ma końca.

Przykład? Dziewiąty odcinek trzeciego sezonu ("Deszcze Castamere"). Przeszedł do historii jako jeden z bardziej brutalnych i szokujących momentów. Najpierw bawiliśmy się z bohaterami na ślubie i weselu Edmure’a Tully’ego z Roslin Frey, by chwilę potem, kiedy małżonkowie udali się na pokładziny, wpaść w zasadzkę pragnącego zemsty Waldera Freya.

Sceny były tak mocne, że podobno niejedna osoba w trakcie seansu zasłabła z wrażenia. Nie trzeba wiele wysiłku, żeby w sieci znaleźć filmy z reakcjami fanów. Przeważają tam okrzyki przerażenia, łzy i szczera rozpacz. Ten odcinek zdecydowanie przeszedł do historii.

Dramat z życia wzięty

Z fikcyjnego świata przenosimy się na nasz kontynent. A konkretnie: do Czarnobyla i serialu z nim w tytule.

Historię elektrowni jądrowej za naszą wschodnią granicą zna chyba każdy Polak. Dopiero teraz jednak mogliśmy zobaczyć, jak wyglądała "od kulis". Poznać szczegóły tej niewyobrażalnej katastrofy, zwizualizować sobie w pełni, jak dramatycznie wpłynęła na życie i zdrowie ludzi.

Do historii już przeszedł odcinek czwarty. Do jednej z wiosek nieopodal Czarnobyla przybywają żołnierze, by ewakuować mieszkańców. Pewna starsza kobieta nie chce opuścić domu. Wspomina czasy cara i Hołodomor – Wielki Głód na Ukrainie. W czasie wojny próbowali ją wypędzić i radzieccy, i niemieccy żołnierze. Nie dała się. Nie boi się promieniowania, bo go nie widzi. A głód widziała.

Wypowiedź ta inspirowana jest autentycznymi wspomnieniami. Pokazuje całą grozę sytuacji i wywołuje dreszcz niepokoju. Zaczynamy się zastanawiać: czy podobnie myśleli wysoko postawieni urzędnicy? Czy ignorowali doniesienia naukowców i zwlekali z działaniami i poinformowaniem opinii publicznej o katastrofie, bo przecież nie było jej widać? Jak łatwo jest zataić przed nami, że grozi nam realne niebezpieczeństwo? Odcinek ten zostawił nas z poczuciem niepokoju i dziesiątkami pytań.

Pod latarnią najciemniej?

W zestawieniu kultowych serialowych momentów nie może zabraknąć polskiego tytułu. Przechodzimy zatem do najgłośniejszej produkcji ostatnich lat: "Ślepnąc od świateł".

Serial przedstawia siedem dni z życia warszawskiego dilera kokainy. Jego klientelą są politycy, celebryci, biznesmeni, gwiazdy hip-hopu... W pewnym momencie, zmęczony dotychczasowym życiem, postanawia jednak uciec - i to daleko, bo aż do Argentyny. W międzyczasie po kilkuletnim wyroku z więzienia wychodzi Dario. To gangster starej daty, który przewraca plany głównego bohatera do góry nogami.

Dario (w tej roli genialny Jan Frycz) jest bezapelacyjnym królem tej produkcji. Sceny z jego udziałem są tak dobre i wyraziste, że ciężko wybrać jedną konkretną. Cała kreacja od razu zapada w pamięć, a podczas seansu wywołuje realny strach. Chyba nikt z nas nie chciałby spotkać takiego człowieka na ulicy. Ani w barze, kiedy to tłumaczy swoim "podwładnym", że "wódeczka ma być zimna i gęsta". To trzeba zobaczyć!

Dzięki HBO możemy odkryć opowieści, które zmieniają wszystko. Każda z wyżej wymienionych produkcji nosi miano kultowej i w jakiś sposób wpłynęła na nasze życie. Stanowiła inspirację, dała początek wielu ważnym dyskusjom czy wzbudziła wielkie emocje. Wracajmy do nich jak najczęściej.