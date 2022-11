Kumpel wspomina Durczoka. "Ciągle mam nagrany ten jego głos na sekretarce"

"Ciągle mam w telefonie jego SMS-y. Ciągle mam nagrany ten jego głos na sekretarce. Ale to nie jest głos redaktora Kamila Durczoka. To jest głos kumpla, przyjaciela, Pinia. Nie bardzo lubił, gdy mówiłem na niego Pinio. Tak, to ten Pinio z 'Proszę słonia'. Nie wiem dlaczego, ale ta ksywka do niego pasowała"– wspomina Durczoka Marek Czyż.