Kunis i Kutcher angażują się w pomoc Ukraińcom. Ruszyli ze zbiórką. Kwota już jest imponująca

Trwa kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Świat jednoczy się w pomocy Ukraińcom dotkniętym wojną. Mila Kunis i Ashton Kutcher to kolejne gwiazdy, które postanowiły w tej materii działać. Nie bez powodu. I nie tylko dlatego, że należą do osób wrażliwych na krzywdę i gotowych do wspierania akcji charytatywnych. To inicjatywa osobiście szczególnie istotna dla Kunis. Bo Mila to w rzeczywistości Milena Markiwna Kunis. Pochodzi z Ukrainy, urodziła się w Czerniowcach.