Kurdej-Szatan gotowa na Walentynki z mężem. Pokazała się w seksownej bieliźnie

Barbara Kurdej-Szatan traci cierpliwość w związku z remontem nowego mieszania w centrum Warszawy. Aktorka z rodziną marzy o przeprowadzce, a końca prac nie widać. Do tego jej mąż zaczął próby do spektaklu w Łodzi, więc dwójka dzieci oraz doglądanie remontu zostały na jej głowie. Jeden z portali dowiedział się, że to wywołuje napięcia między małżonkami. Chyba jednak nie jest aż tak źle. Świadczyć może o tym najnowsze zdjęcie pary.