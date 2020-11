Wszystkich oszukała. Teraz mówi, jak było naprawdę

W najnowszym wywiadzie dla tygodnika "Party" Barbara Kurdej-Szatan opowiedziała o rewolucji, jaką w życiu jej rodziny wywołały narodziny Henryka. Aktorka, która nieco ponad miesiąc temu został po raz drugi mamą, powoli zbiera siły, by wrócić do pracy. Jak wyznała w na łamach tygodnika, jeszcze pod koniec tego roku zamierza wrócić na deski teatru, a na początku nowego na plan zdjęciowy serialu "M jak miłość". Świeżo upieczona mama zdradziła też nieco więcej szczegółów porodu. Co ciekawe, okazało się, że przyjęta przez media data narodzin Henryka jest nieprawdziwa.