Kurdej-Szatan w bikini na plaży. To jej kolejne pikantne zdjęcie

Barbara Kurdej-Szatan to jedna z kilku polskich gwiazd, które postanowiły uciec od brzydkiej aury naszego kraju i wprowadziły sporo słońca do swojej codzienności. Idąc śladem m.in. Natalii Kukulskiej , Joanny Racewicz, Iwony Pavlović, Anny Dereszowskiej, Rafała Zawieruchy oraz Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego , wyleciała z rodziną na Zanzibar. Ta egzotyczna wyspa kusi boskimi plażami, pewną pogodą i turkusową wodą, więc nic dziwnego, że wybrała akurat ten kierunek.

"Swingersi". Barbara Kurdej-Szatan: "Temat swingersów nie jest mi obcy"

Chwilę później wrzuciła kolejny post, na którym miała jeszcze większy dekolt, mocno eksponujący jej biust . To rozpaliło sporą część osób odwiedzających jej konto. Najnowsze zdjęcie przedstawia bardzo podobny obraz aktorki – widzimy ją w bikini na plaży. To zresztą drugi raz, gdy założyła strój od Ewy Chodakowskiej. W opisie zdradza, że z racji wielu pytań na temat Zanzibaru, zaprasza na live’a na swoim profilu.

"Zadajecie w komentarzach sporo pytań a propos Zanzibaru, klimatu, przyjazdu z dziećmi itd ... zapraszamy Was zatem wieczorem około 21:00, na Zanzi Live’a na moim insta. Opowiemy Wam to i owo. See Ya!" – czytamy.