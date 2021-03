Kurdej-Szatan została sama ze swoimi pociechami. "Najtrudniejsze są poranki"

Barbara Kurdej-Szatan to znana z filmów, seriali i reklam aktorka. Wystąpiła m.in. w "Pierwszej miłości" oraz "W rytmie serca". Prywatnie od 2011 r. jest żoną Rafała Szatana i dumną mamą Hanny oraz Henia. Córka ma 9 lat, zaś syn urodził się we wrześniu ubiegłego roku. Pojawienie się drugiego dziecka w jej rodzinie dodało nowe obowiązki, które, jak się okazało, spoczęły głównie na barkach aktorki. W najnowszym wywiadzie udzielonym dla "Olivii" Kurdej-Szatan wyjawiła, jak wyglądają obecnie jej dni. Nie kryje, że nie jest jej łatwo.

– Teraz jest dość trudny dla mnie czas, bo Rafał wyjechał na trzy miesiące do Łodzi, na próby do musicalu "Pretty Woman". Wraca tylko na weekendy, więc zostałam sama z dwójką dzieci. To dla mnie nowość – powiedziała Basia Kurdej-Szatan. Choć niejedna aktorka w takiej sytuacji zatrudniłaby nianię, to jednak 35-latka nie zamierza wykonać tego ruchu. Wyznaje, że dzięki pandemii może się cieszyć bardziej macierzyństwem.