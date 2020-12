Kurek z wielką kasą zakręcony. Gwiazdy muszą zejść z bajońskich kwot

Ostatnią szansą w tym roku dla wybranych artystów miała być sylwestrowa impreza. Jak doskonale wiadomo 31 grudnia to dla wielu gwiazd show-biznesu nie tylko czas zabawy, ale także dzień pracy i znakomity sposób na zarobienie dużych pieniędzy. Ale jeszcze do niedawna wiele wskazywało na to, że w tym roku nie odbędą się koncerty sylwestrowe . Z racji obostrzeń odwołano wszystkie wydarzenia plenerowe. Jednak na początku grudnia okazało się, że TVP i Polsat postanowiły zorganizować swoje imprezy. Sęk w tym, że tym razem artyści nie mogą liczyć na stawki, które otrzymywali dotychczas za swój występ na takim wydarzeniu.

Zarobki gwiazd na Sylwestra, ile stracą w tym roku?

Warto wspomnieć, że podczas tegorocznej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu wystąpią tacy artyści jak Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak oraz Sławomir. Jak na razie nie wiemy nic na temat ich zarobków, ale można śmiało zakładać, że wielu z nich chętnie zgłosiło się, by mieć okazję do zarobku – nawet jeśli jest on wyraźnie niższy od tego, co dostawali w przeszłości. A dostawali naprawdę bajońskie sumy.