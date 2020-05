Rodzina okrutnie potraktowała kuzynki królowej Elżbiety II. Uśmiercono je za życia

Rodzinie zależało, aby świat nie dowiedział się o "wstydliwym" problemie. W tamtejszych latach osoby upośledzone umysłowo były traktowane z pogardą, ponieważ wierzono, że jest to kara za rozwiązłość lub kazirodztwo w rodzinie. Dlatego w 1941 r. 15-letnia Katherine i 22-letnia Nerissa trafiły do szpitala psychiatrycznego Royal Earlswood w Surrey. Ich rodzice utrzymywali przed opinią publiczną, że dziewczyny zmarły.

Według pracowników szpitala siostry Bowes-Lyon intelektualnie nigdy nie przerosły poziomu pięciolatków. Ponadto cierpiały na chroniczną bezsenność, co było bardzo uciążliwe dla ich opiekunów.

Mimo to wyjątkowe pacjentki szpitala psychiatrycznego miały świadomość, że pochodzą z rodziny królewskiej. Zawsze żywo reagowały na telewizyjne transmisje uroczystości z udziałem Windsorów.

- To było takie smutne. Pomyślcie tylko o życiu, które mogłyby mieć. Były to dwie urocze siostry. Nie potrafił mówić, ale wydawały dźwięki. Każdy kto je znał, mógł zrozumieć, co próbowały powiedzieć. Rozumiały więcej, niż myślicie - powiedziała Dot Penfold, była pielęgniarka placówki.