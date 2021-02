Kwaśniewscy walczą z koronawirusem. "Nie jest lekko i przyjemnie"

- To jak loteria. Tydzień wcześniej mieliśmy robiony test – wynik negatywny, i dosłownie chwilę później odczuwaliśmy już pierwsze symptomy choroby. My mamy smak, czujemy zapach… Do momentu, gdy nie przyszły dreszcze i gorączka, ja uważałam, że po prostu się przeziębiłam – wyznała Kwaśniewska.

- Miałam taką potrzebę położenia się do łóżka i odizolowania się – to jest moment, gdy poczuliśmy, że coś jest nie tak. I tak to jest w tej chorobie, chwilkę poczujemy się lepiej, temperatura spadnie, to człowiek wstaje, robi coś, by za chwilkę znów poczuć przybijające zmęczenie... – mówiła dziennikowi.