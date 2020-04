Ma 22 lata. Kupiła willę za ponad 36 mln dolarów

Trwa pandemia i raczej czytamy o gwiazdach, które oszczędzają lub opowiadają o tym, jak przez utratę kontraktów reklamowych i zajęć m.in. na planach seriali czy filmów tracą dochody. Mało gwiazd w tym czasie stać na to, by w ogóle choćby myśleć o zakupie nowego mieszkania, nie wspominając już o okazałych, luksusowych willach. I wtedy wchodzi Kylie Jenner dosłownie cała na biało.

Pandemia nie przeszkodziła Jenner w zakupach. I to jakich. Dziennikarze TMZ.com donoszą, że najmłodsza z sióstr Kardashianek jest szczęśliwą posiadaczką nowej willi.

Co dostaje się za ponad 30 mln dolarów? Na willę składa się profesjonalna kuchnia rodem z luksusowej restauracji, 14 łazienek, siłownia i bar.

Jenner będzie mogła też korzystać z dwóch osobistych sal kinowych, pokoju teatralnego, pokoju zabaw i boiska do koszykówki. Co więcej, na zewnątrz ma także dodatkową przestrzeń do zorganizowania plenerowego kina. O basenie nie trzeba wspominać.