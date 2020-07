Ladies’ Jazz Festival w WP Pilot. Za darmo!

W tym roku występy będą z konieczności kameralne, hybrydowe, czyli i na żywo, i w sieci jednocześnie, co oznacza, że wszyscy fani dobrej muzyki będą mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

25 i 26 lipca użytkownicy WP Pilot będą mieli przyjemność być częścią tego wspaniałego święta muzycznego , w którym zobaczymy niezwykłe divy z zagranicy, a także utalentowane debiutantki - a to wszystko przy własnych komputerach, smartfonach, ekranach pod dedykowanym kanałem na platformie WP Pilot za darmo!

Ladies’ Jazz Festival - wyjątkowa impreza

Ladies’ Jazz Festival to jedyny festiwal muzyczny na świecie tak dobitnie i konsekwentnie oddający hołd artystkom, podkreślający ich wielki, a często trywializowany wkład w rozwój muzyki, sztuki, kultury. Przez 15 lat do Gdyni wielokrotnie przyjeżdżały gwiazdy uznane na całym świecie, w danym momencie głośne albo stojące już jedną nogą na firmamencie sławy i czarowały nas swoim głosem, swoją grą, sposobem myślenia, swoją klasą wykonawczą. Gdynia gościła po raz pierwszy w Polsce takie towarzyszki naszego muzycznego życia jak Ive Mendes, Eliane Elias, Lizz Wright, Randy Crawford…

Zaproszenie na Ladies' Jazz Festival 2020. Urszula Dudziak

To na scenach Teatru Muzycznego po raz pierwszy świat słyszał wykonania muzycznych osiągnięć Dee Dee Bridgewater, Club de Belugas, nowe utwory Candy Dulfer. To od Gdyni ruszały z kopyta kariery takich pań jak choćby Stacey Kent, Brenda Boykin… To gdyński festiwal daje od kilku już lat szansę prezentacji swoich umiejętności młodym adeptkom sztuki uwodzenia świata swoim muzycznym talentem.