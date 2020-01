Lady Gaga: Na skutek gwałtu cierpiałam na zespół stresu pourazowego

Oprah Winfrey rozpoczęła 2020 r. bardzo intensywnie. Przez kilka ostatnich dni brała udział w wydarzeniu "2020 Vision: Your Life in Focus" podczas którego rozmawiała z największymi gwiazdami showbiznesu. Jedną z rozmówczyń była Lady Gaga, która zdobyła się na odważne wyznanie.



W trakcie rozmowy ze słynną piosenkarką nie zabrakło tematu zdrowia psychicznego. Lady Gaga wyznała przed publicznością, że od kilku miesięcy angażuje się w pomoc osobom z różnego rodzaju zaburzeniami, bo sama również ma za sobą trudny czas. W wieku 19 lat była kilkukrotnie zgwałcona, a to odbiło się na jej zdrowiu. Celebrytka nie mogła uporać się z traumą sprzed lat i cierpiała na syndrom stresu pourazowego (PSD).

Ale to nie wszystko. Gwiazda wciąż walczy z fibromialgią. To nietypowe schorzenie jest trudne do rozpoznania, bo jego symptomy mogą wskazywać na wiele różnych dolegliwości. Choroba objawia się bólem całego ciała z występowaniem punktów tkliwych, czyli miejsc o nadmiernej wrażliwości na ucisk.