Lady Gaga pokazała nowego chłopaka. Ich związek już nie jest tajemnicą

Kontrowersyjna Lady Gaga często ląduje na okładkach gazet. W ostatnim czasie głównym tego powodem była jej domniemana relacja z Bradleyem Cooperem. Teraz natomiast głównym pretekstem będzie, jak się spodziewamy, potwierdzony już związek z tajemniczym mężczyzną.

Po premierze filmu "A Star is Born" ("Narodziny gwiazdy") cały świat spekulował o jej domniemanym romansie z Bradleyem Cooperem. Lady Gaga nie dementowała tych plotek, natomiast pikanterii dodawał rzekomy konflikt pomiędzy nią a Iriną Shayk - ówczesną partnerką aktora. Trzeba przyznać, że chemia między odtwórcami głównych ról była widoczna gołym okiem. Plotki podsycił ich wspólny występ, kiedy to wykonali piosenkę "Shallow". Co dociekliwsi widzowie dopatrywali się czułych spojrzeń na scenie. Media przez długi czas żyły tą relacją, a fani czekali na jakikolwiek krok ze strony swoich ulubieńców. Wydaje się jednak, że chemia między nimi nie była na tyle silna, by uczucie przetrwało. Wszystko skończyło się dosyć szybko.