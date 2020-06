Lady Gaga o Trumpie: "głupek i rasista". Odzew po śmierci George'a Floyda

W poniedziałek 25 maja obsługa sklepu spożywczego w Minneapolis w USA wezwała policję. Istniało prawdopodobieństwo, że jeden z klientów zapłacił fałszywym czekiem. Funkcjonariusze kazali podejrzanemu (pasującemu do opisu) mężczyźnie wsiąść do samochodu. Wg informacji podawanych przez policję, miał on stawiać fizyczny opór.Gdy upadł, jeden z policjantów kolanem przygniótł mu szyję. George Floyd prosił, żeby go nie zabijać, mówił, że nie może oddychać. Również obserwujący całą sytuację ludzie prosili policjanta, by przestał. Ten jednak nadal uciskał na szyję mężczyzny. W pewnym momencie George Floyd przestał się ruszać.