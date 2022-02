Lady Pank solidaryzuje się z Ukrainą. Wzruszający gest na koncercie

Oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę i to, co dzieje się już nie tylko w republikach donieckiej i ługańskiej. Po tym, jak Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych republik i zdecydował wkroczeniu wojsk na ich terytoria. Międzynarodową opinią publiczną wstrząsnęło wrogie Ukrainie przemówienie Putina, w którym podważył on zasadność istnienia tego państwa.