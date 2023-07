Cętki, wycięte body, dekolt i kozaki do uda. Doda ma się czym pochwalić

W niedzielę 16 lipca odbyła się impreza "Roztańczona Polska" we Władysławowie. Koncert organizowany przez Telewizję Polską poprowadziła Izabella Krzan, a na scenie zaprezentowali się m.in. Sławomir z Kajrą, zespół Felivers, Norbi, Kamil Bednarek i Paulla. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że największą gwiazdą tego wieczoru była Doda.