Lana Del Rey zerwała z policjantem-celebrytą. To już pewne

Sean "Sticks" Larkin, policjant znany z programów dokumentalnych "Live PD", "Live Rescue", "The First 48", potwierdził zerwanie z Laną Del Rey na łamach "New York Timesa". Nieoficjalnie mówiło się o tym już od miesiąca, ale dopiero teraz Larkin powiedział wprost, że z Laną nie łączy go romantyczne uczucie.