Aktorka nie wytrzymała. Złapała za strzelbę i wycelowała w intruza

Obejrzyj: "Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Portal TMZ zdobył papiery sądowe, w których pojawił się zapis o zakazie zbliżania się do Lany Parrilli. Niejaka Antoinette Hinckley może trafić za kraty, gdy znajdzie się w odległości 100 jardów (ok. 90 metrów) od aktorki, jej domu lub miejsca pracy. To pokłosie wydarzeń z 9 i 14 czerwca, które rozegrały się pod domem gwiazdy.