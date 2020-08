Lara Gessler w romantycznym nastroju. Pokazała urokliwe zdjęcie

Lara Gessler dwa miesiące temu ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Odkąd przyznała się do ciąży, nie kryje się z zachwycającymi "brzuszkowymi" kadrami . Celebrytka chętnie dzieli się nimi ze swoimi fanami, którzy przeważnie są zachwyceni tym, jak bardzo pozytywnie wpływa na nią błogosławiony stan.

Właśnie pochwaliła się kolejną fotką. Tym razem z ukochanym, w bardzo romantycznym nastroju. Co przedstawia? Piotra przytulonego do jej rosnącego, ciążowego brzuszka. "Tu jest miłość" - podpisała. Nie da się ukryć, widać to gołym okiem!