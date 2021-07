Lara Gessler o karmieniu dzieci. "Po to są piersi"

W rozmowie z Plejadą Lara Gessler została zapytana, czy karmi dziecko w miejscach publicznych typu kawiarnia. – Gdziekolwiek moje dziecko tego potrzebuje – odpowiedziała. – Wydaje mi się, że to jest nadrzędny cel. To nie jest tak, że można to sobie zaplanować, bo jak dziecko nagle potrzebuje jeść, to nie jest żadna dziwna czynność. To nie jest tak, jakby ktoś zaczął golić nogi w knajpie, tylko dziecko je. Nie ma możliwości jedzenia nożem i widelcem, więc je piersią. Po to zostały piersi stworzone. Wydaje mi się to naturalne.