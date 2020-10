Lara Gessler pokazała zdjęcie z córką. "Mamy ją!"

Ostatnie dni przyniosły w życiu Lary Gessler i Piotra Szeląga sporo zmian. Zaledwie tydzień temu para złożyła sobie małżeńską przysięgę , a kilka dni później, 20 października, powitała na świecie córkę. Dobrą nowinę o szczęśliwym rozwiązaniu Lara Gessler oficjalnie przekazała światu dzień później, kiedy to pochwaliła się na Instagramie rodzinnym zdjęciem z maluszkiem.

Baby boom w polskim show biznesie

"Wszystko w świecie dzieje się możliwie najlepiej 🕊🥰🦦♥️Mamy Ją!" - dała znać Lara Gessler w opisie do zdjęcia, na którym widać przede wszystkim rodziców dziewczynki i fragment jej kosmatej główki. Z gratulacjami w mediach społecznościowych jako pierwsza pospieszyła m.in. świeżo upieczona babcia.

"Babcia się popłakała ze wzruszenia... to ten... jedno z najważniejszych" - napisała, najwyraźniej wyjątkowo podekscytowana nową rolą, gwiazda TVN. Gratulacjom pod adresem zarówno rodziców, jak i gospodyni "Kuchennych rewolucji" nie było końca. My także się do nich dołączamy.