Lara Gessler świętowała urodziny. Wyjątkowe zdjęcia z ciążowym brzuszkiem

"Co roku urodziny, to dzień na który podświadomie się czeka. Taki twój dzień. Tym razem było inaczej, bo jest nas dwie i to nie na swoje urodziny czekam w ostatnich tygodniach. Jestem ogromnie wdzięczna i szczęśliwa. Za wszystko, co mam, a przede wszystkim kogo mam. Czuje się wypełniona i opatulona miłością. Dziękuję wam wszystkim za dobre myśli i słowa" - czytamy.