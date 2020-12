Odpoczywają z dala od Polski. Nie tylko lazur morza zachwyca

Mała Nena przyszła na świat niespełna dwa miesiące temu, ale już wyrasta na małą globtroterkę. Można nawet powiedzieć, że co miesiąc odkrywa nowe zakątki Polski i świata. Najpierw świeżo upieczeni rodzice, w towarzystwie babci, zabrali córkę na rodzinny wypad w polskie Tatry, a kilka dni temu, już tylko w swoim gronie, wybrali się w cieplejsze rejony. Na pierwszą zagraniczną podróż wybrali słoneczną Hiszpanię i jedną z najpiękniejszych Wysp Kanaryjskich, Fuerteventure. Na Instastories słynnego małżeństwa od poniedziałku pojawiają się filmiki z wakacji. Co nie powinno zaskakiwać, z uwagi na zawód i rodzinne tradycje Lary Gessler, w ogromnej mierze dotyczą one jedzenia.