Laura Breszka: "Kobiece ciało po ciąży to zawsze będzie dyskusyjny temat"

Kobiece ciało po ciąży to wciąż dyskusyjny temat. Tak twierdzi Laura Breszka, aktorka serialu "Mamy to", który pokazuje perypetie młodych rodziców bez upiększania. Komediowa produkcja TVN to nowość wiosennej ramówki, dostępna wyłącznie na Playerze. Odczarowuje sielankową wizję rodzicielstwa, a także porusza kontrowersyjne tematy, jak ten dotyczący kobiecego ciała po ciąży. Zdaniem Laury Breszki, zwłaszcza dziś, żyjąc w kulturze niedoścignionego i nieprzemijającego piękna promowanego w mediach społecznościowych, kobiety dążą do ideału. Jak podkreśla jednak aktorka, trzeba mówić wprost, że ciąża zmienia bardzo wiele, w tym także kobiece ciało. Te zmiany należy jednak zaakceptować, przekonuje aktorka, mówiąc wprost o tym, z czym należy się liczyć.

Rozwiń