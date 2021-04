Aktorka nie zaszczepi się przeciwko Covid-19. Wyjaśniła, dlaczego

Pierwszego kwietnia 40-latkowie chętnie korzystali z możliwości wcześniejszego zaszczepienia się przeciwko Covid-19, którą nieoczekiwanie uruchomił (a później zawiesił) rząd. Choć Laura Breszka ze względu na wiek (rocznik 1988) i tak musiałaby na swoją kolej jeszcze trochę poczekać, jak wyznała, wcale nie planuje się zaszczepić. W wywiadzie dla portalu Interia.pl, aktorka, którą obecnie można oglądać m.in. w serialu "Mamy to!" , opowiedziała o swoim podejściu do pandemii. Mimo iż nie neguje istnienia koronawirusa i podkreśla, że stosuje zalecane środki ostrożności, nie chce podporządkowywać swojego życia wirusowi.

"Wiem, że to nie jest teraz w modzie, ale wierzę, że jest koronawirus, a to już coś. Ale staram się żyć tak, jakby tej pandemii nie było. Pracuję, jeżdżę do studia, nagrywam, chodzę na plan zdjęciowy, radzę sobie jakoś, oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności. Ogólnie to nie będzie mi koronawirus mówił, jak mam żyć, to jest cytat z czegoś. Korzystam więc z podziemi i spotykam się ze znajomymi, i podczas tych spotkań też zachowujemy środki ostrożności"- wyznała Breszka.