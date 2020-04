Lee Konitz nie żyje. Legendarny muzyk zmarł przez koronawirusa

Konitz nagrywał i występował przez 75 lat. Jego saksofon altowy można usłyszeć m.in. na przełomowej płycie Milesa Davisa "Birth of the Cool", która została nagrana na przełomie 1949 i 1950 r., ale do słuchaczy trafiła dopiero siedem lat później. Konitz był ostatnim żyjącym muzykiem biorącym udział w tym historycznym projekcie.