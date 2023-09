Lee Ryan skazany za rasistowski atak na stewardessę. Nazwał ją "czekoladowym ciasteczkiem"

Do zdarzenia doszło w lipcu 2022 r. w czasie lotu z Glasgow do Londynu. Lee Ryan wszedł na pokład samolotu linii British Airways i zaczął się niestosownie zachowywać w stosunku do czarnoskórej stewardessy. Nazywał ją "czekoladowym ciasteczkiem", mówił, że chce mieć z nią "czekoladowe dzieci" itp. 40-latek próbował też pocałować kobietę i złapał ją za nadgarstki, co skończyło się wezwaniem policji.