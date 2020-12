Lee Wallace nie żyje. Broadwayowski aktor znany m.in. z "Batmana" miał 90 lat

Lee Wallace zmarł po długiej walce z chorobą w ostatnią niedzielę w Nowym Jorku. O śmierci aktora poinformowała jego rodzina. Gwiazdor filmowy przez 45 lat był związany z aktorką Marylin Chris, z którą doczekał się syna Paula. Po ukończeniu Uniwersytetu Nowojorskiego i epizodzie w amerykańskiej armii Lee Wallace nabywał doświadczenie aktorskie w lokalnych teatrach, a następnie rozpoczął karierę na Broadwayu, gdzie łącznie wystąpił w ośmiu produkcjach. Zagrał m.in. w "Zalman or the Madness of God", "Grind" czy "Some of My Best Friends".