Legendarne składy na scenie na Sun Festival w Kołobrzegu!

JWP/BC to skład, który już od 25 lat bryluje na polskiej scenie, zarażając wielką zajawką do muzyki, graffiti i tego, co w hip-hopie najlepsze. W Kołobrzegu skład będzie świętował swój jubileusz w najmocniejszym składzie. Ero, Kosi, Łajzol, Siwers i DJ Falcon One zaprezentują to, co najlepsze w ich klasycznych projektach i najnowszych produkcjach. Widzimy się pod sceną koledzy!