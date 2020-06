Lenka Kliment wspomina swój ślub. Minęły 4 lata, ale z Jankiem jest znacznie dłużej

Lenka i Janek Klimentowie to para zawodowych tancerzy, którzy kilka lat temu weszli do świata show-biznesu. Dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami" stali się sławni, ale woda sodowa nie uderzyła im do głów. Wciąż najważniejsza jest dla nich ich miłość.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lenka Kliment i Jan Kliment - znacie ich z "Tańca z gwiazdami" (ONS)