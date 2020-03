Lenny Kravitz 15 czerwca zagra w Gliwicach. Już wiadomo, kto będzie supportem

Artysta znany ze swoich energetycznych koncertów, po raz kolejny zafunduje nam niezapomniane show na żywo! "Here To Love" World Tour już 15 czerwca 2020 r. na Arena Gliwice. Gość specjalny: Cory Henry & The Funk Apostles.



Lenny Kravitz podnosi wysoko poprzeczkę swoją muzyką, idealnie łącząc brzmienia rock ‘n’ rolla, funku, bluesa i soulu – na co idealnym przykładem jest jego ostatni jedenasty studyjny album Raise Vibration. Nawiązujący do jego młodzieńczych inspiracji - ale przede wszystkim wzbogacony mądrością oraz doświadczeniem jakie nabył w ciągu 30 lat na scenie, reprezentuje potężne twórcze odrodzenie oraz odważne i błyskotliwe dzieło zgodne z jego dziedzictwem i wiarą.

Cory Henry to amerykański piosenkarz i autor tekstów, pianista jazzowy, wirtuoz gry na organach, a także producent muzyczny. W jego muzyce słychać wpływy nowojorskiego dzieciństwa artysty i inspirację muzyką gospel, a także takimi legendami jak Stevie Wonder. Cory Henry naukę gry na organach Hammonda oraz pianinie rozpoczął już w wieku dwóch lat, a pierwszy koncert w nowojorskim teatrze Apollo zagrał mając lat sześć. Zaczął koncertować w 2006 roku ze świetnymi postaciami, takimi jak Bruce Springsteen, Michael McDonald, Kenny Garrett i The Roots. Wydal dwa albumy solowe, które zostały docenione przez krytyków i fanów jazzu oraz gospel – jego dwóch największych muzycznych wpływów.

Członek słynnej jazzowej grupy Snarky Puppy, w kwietniu 2018 roku nagrał swój pierwszy singiel z nowym kolektywem The Funk Apostles “Trade It All", a kilka miesięcy później wspólnie wydali album “Art Of Love”. Cory Henry & The Funk Apostles to projekt tworzony z ogromną pasją i sercem do muzyki. To odurzającą mieszanka bluesa, soulu, R&B, gospel i jazzu. Charyzmatyczne osobowości i dynamiczne, często improwizowane występy na żywo przysporzyły im sporej grupy fanów, którzy z wyczekiwaniem śledzą kolejne muzyczne kroki zespołu.

Lenny Kravitz, uważany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów, w trakcie swojej ponad 30-letniej kariery wielokrotnie udowodnił, że wykracza poza określony gatunek muzyczny, pokazując niezwykły styl i klasę. Natchniony soulowymi, rockowymi i funkowymi wpływami lat 60’ i 70’ kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista, zdobył w swojej karierze cztery Grammy® i ustalił rekord ilości zdobytych nagród w kategorii "Best Male Rock Vocal Performance". Dotychczasowe albumy studyjne artysty sprzedały się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ten wielowymiarowy artysta świetnie poradził sobie również na wielkim ekranie, wcielając się w rolę Cinny w filmie "Igrzyska śmierci" i "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia".

Lenny’ego Kravitza można również zobaczyć w filmach "Hej, Skarbie" i "Kamerdyner".

Jego firma Kravitz Design Inc. w swoim dorobku posiada imponujące portfolio godnych uwagi przedsięwzięć, które obejmują nieruchomości hotelowe, projekty mieszkaniowe, prywatne rezydencje i legendarne marki, takie jak Rolex, Leica i Dom Perignon.