Leon Myszkowski o ślubie. "Trzeba mieć chatę, dwa samochody i pieniądze"

Sam Leon niejednokrotnie podkreślał, że zarówno on, jak i jego wybranka, podchodzą do swojego związku poważnie. Stąd też od czasu do czasu Dj jest pytany o ślub. On zazwyczaj rzuca odpowiedzi dotyczące zaręczyn i zapowiada, że jeśli w końcu zdecyduje się uklęknąć przed ukochaną, to z pewnością w wyjątkowych okolicznościach, a więc raczej podczas uroczystości z pompą.